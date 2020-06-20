"Не совсем равные условия": стало известно, где пройдет матч Шахтер - Вольфсбург

Президент УАФ ожидает, что "горняки" во второй раз сыграют в Германии.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что ответная игра 1/8 финала Лиги Европы между донецким "Шахтером" и "Вольфсбургом" пройдет в Германии.

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Функционер дал комментарий в эфире программы "Футбольный формат".

"Насколько я понимаю, это все будет в Германии. К сожалению, нашей команде придется сыграть два матча на выезде. Не совсем равные условия, но это вынужденная мера из-за пандемии. Нельзя кого-либо обвинять в симпатиях к кому-то. Выбрана Германия, она дала лучшие условия для проведения "финала восьми". Играть будут без болельщиков", - сказал Павелко.

Ранее стало известно, что все матчи ЛЕ, начиная с 1/4 финала, будут проходить в Германии. При этом оставалась вероятность, что "Шахтер" сможет принять "Вольфсбург" в Украине.

Первый матч двух команд завершился победой "горняков" в гостях со счетом 2:1. Таким образом, вторая игра также станет для дончан гостевой.

УНИАН ранее сообщал о том, что лидер "Шахтера" намерен перейти в бразильский клуб в декабре.

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