Сергей Палкин считает, что существует риск образования "второго Буковеля".

Известный футбольный функционер и генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин остался недоволен решением властей Киева не допустить зрителей на матч 1/8 финала Лиги Европы между дончанами и итальянской "Ромой".

Сообщение с критикой представитель "Шахтера" опубликовал в Facebook.

"Где логика запрещать проведение футбольного матча на открытом стадионе с максимальными мерами безопасности, учитывая, что тысячи болельщиков без масок переберутся смотреть игру в кафе и бары? И когда сегодня вечером рестораны переполнятся болельщиками, которые съехались из разных городов страны, то действительно наступит второй Буковель. Такой сценарий техногенная комиссия не рассматривала?",- возмутился Палкин.

Напомним, что 17 марта появилось соответствующее постановление КГГА, где есть указание о недопуске зрителей на стадион. На тот момент уже было продано более 14 000 билетов на поединок.

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Шахтер - Рома: перед матчем

Первая встреча команд состоялась в Риме 11 марта и завершилась победой команды Паулу Фонсеки со счетом 3:0.

Между матчами 1/8 финала ЛЕ "Шахтер" в УПЛ разгромил "Десну" со счетом 4:0, а "Рома" в Серии А проиграла "Парме" - 0:2.

Ранее "Шахтер" после поражения в выездном матче в плей-офф еврокубков затем вылетал из турнира в 13 из 15 случаев (трижды - после 0:3).

"Рома" в плей-офф еврокубков 32 раза побеждала в первой игре и в 27 случаях проходила дальше.

В ответной игре "Роме" не поможет экс-игрок "Шахтера" Генрих Мхитарян, травмировавшийся в первом поединке.

Главным арбитром матча назначен опытный испанец Антонио Матео Лаос.

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Автор: Будрин Артем