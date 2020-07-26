Подготовка к Вольфсбургу началась: Шахтер добыл волевую победу в контрольном матче

"Горняки" начали подготовку ко встрече с "Вольфсбургом".

Донецкий "Шахтер" провел контрольный матч, который стал первым для команды после короткого отпуска.

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Об этом сообщила пресс-служба "горняков".

Поединок нигде не транслировался и проходил на НСК "Олимпийский". Соперником команды Луиша Каштру был представитель Второй лиги "Полесье" из Житомира.

Чемпион Украины одержал волевую победу со счетом 4:1.

"Полесье" вышло вперед на 19-й минуте, но еще до перерыва Майкон сравнял счет. Во втором тайме результативными ударами отличились Бондаренко, Коноплянка и Тете.

"Шахтер" - "Полесье" - 4:1

Голы: Майкон, 24, Бондаренко, 53, Коноплянка, 70, Тете, 80 - Задерецкий, 19

"Шахтер": Пятов (Трубин, 46), Болбат (Сиприано, 70), Матвиенко (Хочолава, 46), Кривцов (Бондарь, 46), Додо (Дентиньо, 64), Маркос Антонио (Сикан, 64; Мудрик, 75), Коваленко (Пихаленок, 64), Майкон (Бондаренко, 46), Тайсон (Коноплянка, 64), Марлос (Тете, 46), Мораес (Фернандо, 64)

"Шахтер" проведет еще один контрольный матч 29 июля против "Вереса". Команда ведет подготовку к ответной встрече с немецким "Вольфсбургом" в 1/8 финала Лиги Европы. Поединок пройдет 5 августа в Киеве.

УНИАН ранее сообщал о том, что футболист "Вольфсбурга" сдал положительный тест на коронавирус перед игрой с "Шахтером".

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