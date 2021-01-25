"Шахтер" должен был встретиться с "Марибором", но матч не состоится из-за коронавируса

25 января донецкий "Шахтер" на сборе в Турции должен был провести контрольный матч против словенского "Марибора", но поединок отменили.

Как сообщил официальный сайт "Шахтера", в составе "Марибора" было выявлено несколько игроков с коронавирусом.

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"В составе "Марибора" несколько заболевших. Желание отменить игру исходило от обеих сторон. Решение принято в целях безопасности, и оно правильное. В межсезонье никто не будет рисковать. Во время сборов мы сдаем тесты на коронавирус через три дня на четвертый", - рассказал начальник медицинской службы "Шахтера" Артур Глущенко.

В связи с отменой игры тренерский штаб "горняков" скорректировал программу подготовки на день и запланировал две тренировки.

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"Шахтер" 17 января отправился на первый зимний сбор в Турцию.

В первом контрольном матче "Шахтер" не сумел обыграть польский клуб, а затем упустил победу в поединке с болгарской командой.

Следующий контрольный матч "Шахтер" 26 января - "горняки" сыграют с "Силексом".

Возобновить сезон "Шахтеру" предстоит 13 февраля матчем УПЛ. А 18 февраля "горняки" проведут первую встречу с "Маккаби" в плей-офф Лиги Европы.

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Автор: Антон Дударь