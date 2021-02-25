Португальский специалист посетовал на сложный график.

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру поделился своими эмоциями после победы над "Маккаби" во втором матче 1/16 финала Лиги Европы.

Слова Каштру приводит сайт телеканалов "Футбол 1,2,3".

"Задание выполнили. Мы хотели пройти в следующий этап - мы это сделали. Хотели не пропустить - не пропустили. Однако было желание больше атаковать, тут не все получилось. Прошли дальше без травмированных и дисквалифицированных. Теперь закрыли пока вопрос Лиги Европы, думаем о "Заре", - сказал Каштру.

"Я был удивлен, что многие считают, мол, мы легко пройдем "Маккаби". Я понимал, что будет сложно. Сопернику нужно было только побеждать, они отдавали все силы. У "Маккаби" были шансы со стандартов, вы их видели. Замены? Я хотел добавить немного энергии. А также я думал о следующем поединке, потому что жесткий график. Еще минимум месяц такой график", - сетует португалец.

"Маккаби" задушил нас с 30 по 60 минуту? Нет. Это "Шахтер" задушил "Маккаби" 3:0 в двух матчах и прошел дальше, - категорично подвел итог наставник "горняков".

"Шахтер" - "Маккаби": итоги матча

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Маккаби".

"Шахтер" в седьмой раз в своей истории вышел в 1/8 Лиги Европы.

Капитаном был Сергей Кривцов, поскольку Тарас Степаненко накануне получил повреждение.

Лучшим игроком матча по версии WhoScored стал Жуниор Мораес (оценка - 7,6).

Жеребьевка 1/8 Лиги Европы состоится 26 февраля.

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Автор: Будрин Артем