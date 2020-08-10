Шахтер - Базель: где смотреть матч Лиги Европы

"Горняки" проведут первый матч в рамках "Финала восьми" турнира.

Во вторник, 11 августа, донецкий "Шахтер" встретится со швейцарским "Базелем" в рамках 1/4 финала Лиги Европы. Поединок будет проходить в Гельзенкирхене при пустых трибунах.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Шахтер - Базель.

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Матч начнется в 22:00.

Игру "Шахтер" - "Базель" в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 1". В 21:15 эксперты в студии начнут обсуждение противостояния.

Напомним, Лига Европы проводится в формате "Финала восьми", начиная с 1/4 финала. Каждая пара команд проведет всего по одной игре, чтобы определить, кто проходит дальше. Все матчи будут проводиться в Германии - это решение было принято УЕФА из-за пандемии коронавируса.

На предстоящий поединок свой прогноз сделали букмекеры, которые считают фаворитом пары чемпиона Украины.

"Шахтер" и "Базель" уже играли друг против друга в еврокубках. Матч группового этапа Кубка Интертото-1966 завершился вничью - 2:2, а на групповой стадии Лиги чемпионов 2008-2009 "горняки" дважды разгромили швейцарцев - 5:0 и 3:0.

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