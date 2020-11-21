Сергей Сидорчук находится на самоизоляции.

Капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук опубликовал в сети фото своих детей, которые трогательно поддержали его.

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Футболист, который заразился коронавирусом, находится на самоизоляции.

Дети нарисовали Сидорчуку плакат с теплыми словами: "Папочка, ты самый сильный", "Мы тебя любим!", "Ты наш герой!".

Супруга футболиста опубликовала фото в сети, а Сидорчук разместил его в Instagram-stories.

Напомним, Сидорчук сдал положительный тест на коронавирус в расположении сборной Украины.

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Автор: Антон Дударь