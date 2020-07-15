В сети показали форму, в которой сборная Украины может сыграть на Евро-2020 (фото)

Презентация комплектов экипировки может состояться в ближайшее время.

В сети появились фото двух вариантов футболок сборной Украины, в которых команда может сыграть на Евро-2020.

Снимки опубликовал Telegram-канал "Тайны футбола".

По информации источника, презентация новых комплектов экипировки от компании Joma состоится в ближайшие дни.

В этих футболках желтого и синего цвета команда должна была сыграть на Евро-2020, но турнир перенесли на следующий год из-за пандемии коронавируса.

УНИАН ранее сообщал о том, что утверждена новая дата товарищеского матча Украина - Польша.

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