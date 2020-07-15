цей матеріал доступний українською

В сети показали форму, в которой сборная Украины может сыграть на Евро-2020 (фото)

11:42, 15 июля 2020
Футбол
181 0
Сборная Украины получит новую форму перед выходом из карантина / фото УАФ

Снимки опубликовал Telegram-канал "Тайны футбола".

По информации источника, презентация новых комплектов экипировки от компании Joma состоится в ближайшие дни.

В этих футболках желтого и синего цвета команда должна была сыграть на Евро-2020, но турнир перенесли на следующий год из-за пандемии коронавируса.

УНИАН ранее сообщал о том, что утверждена новая дата товарищеского матча Украина - Польша.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter