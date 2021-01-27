На этот раз спарринг будет без топ-соперника / фото УАФ

Сборная Украины проведет спарринг в рамках подготовки к матчам квалификации на Чемпионат мира по футболу 2022 года. 

Об этом сообщил Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко на своей странице в Facebook.

фото facebook.andriy.pavelko

Подопечные Андрея Шевченко сыграют против сборной Болгарии. Товарищеский матч состоится 11 ноября. На какой арене состоится поединок неизвестно, но точно пройдет на территории Украины. 

Матч против Болгарии призван помочь "сине-желтым" подготовиться к официальному поединку с Боснией и Герцеговиной (16 ноября). Это наш конкурент за право сыграть на чемпионате мира по футболу 2022 года. 

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Болгария занимает 68-е место в рейтинге ФИФА. Последний раз сборные встречались в 2012 году. Тогда команда под руководством и.о. главного тренера Александра Заварова победила на выезде 0:1. В целом команды 5 раз играли между собой: 3 победы Украины и еще 2 матча закончились вничью. 

Сборная Украины: главное

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Автор: Будрин Артем