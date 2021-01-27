Контрольный поединок состоится осенью на территории Украины.

Сборная Украины проведет спарринг в рамках подготовки к матчам квалификации на Чемпионат мира по футболу 2022 года.

Об этом сообщил Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко на своей странице в Facebook.

Подопечные Андрея Шевченко сыграют против сборной Болгарии. Товарищеский матч состоится 11 ноября. На какой арене состоится поединок неизвестно, но точно пройдет на территории Украины.

Матч против Болгарии призван помочь "сине-желтым" подготовиться к официальному поединку с Боснией и Герцеговиной (16 ноября). Это наш конкурент за право сыграть на чемпионате мира по футболу 2022 года.

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Болгария занимает 68-е место в рейтинге ФИФА. Последний раз сборные встречались в 2012 году. Тогда команда под руководством и.о. главного тренера Александра Заварова победила на выезде 0:1. В целом команды 5 раз играли между собой: 3 победы Украины и еще 2 матча закончились вничью.

Сборная Украины: главное

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Автор: Будрин Артем