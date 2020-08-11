УАФ опубликовала расширенный список кандидатов в сборную Украины

Тренерский штаб сборной рассматривает для вызова 36 футболистов.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал имена футболистов, которые могут получить вызов в национальную команду на ближайшие матчи.

Расширенный список опубликован на странице УАФ в Instagram.

В список претендентов на вызов в сборную включены 36 игроков.

Вратари: Андрей Лунин ("Реал"), Андрей Пятов ("Шахтер"), Юрий Панькив ("Александрия"), Денис Бойко, Георгий Бущан (оба - "Динамо")

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Защитники: Артем Шабанов, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Александр Тымчик, Денис Попов, Никита Бурда (все - "Динамо"), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Сергей Болбат, Валерий Бондарь (все - "Шахтер"), Игорь Пластун ("Гент"), Эдуард Соболь ("Брюгге")

Полузащитники: Виталий Буяльский, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев (все - "Динамо"), Тарас Степаненко, Евгений Коноплянка, Виктор Коваленко, Марлос (все - "Шахтер"), Александр Зубков, Игорь Харатин (оба - "Ференцварош"), Руслан Малиновский ("Аталанта"), Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм"), Роман Безус ("Гент"), Евгений Макаренко ("Кортрейк")

Нападающие: Жуниор Мораес ("Шахтер"), Владислав Супряга ("Динамо"), Роман Яремчук ("Гент")

Ближайший сбор "желто-синих" начнется 25-26 августа.

В начале сентября сборной Украины предстоит провести два матча Лиги наций. 3 сентября во Львове Украина примет Швейцарию, а 6 сентября подопечные Шевченко на выезде встретятся с Испанией.

Ранее УЕФА опубликовал новый календарь матчей сборной Украины в Лиге наций.

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