Уверенность в легенде: футболист Милана начал праздновать гол Ибрагимовича еще до взятия ворот (видео)

Златан стал героем матча, оформив дубль.

В 35-м туре итальянской Серии А "Милан" в гостях встречался с "Сассуоло" и одержал победу со счетом 2:1.

В составе "россонери" дублем отличился шведский нападающий Златан Ибрагимович.

Во время первого взятия ворот на 19-й минуте произошла интересная ситуация: партнер Ибрагимовича Анте Ребич поднял руки вверх и начал праздновать взятие ворот еще до того, как бомбардир нанес точный удар головой.

Видео голов Ибрагимовича опубликовал официальный YouTube-канал Серии А.

"Милан" одержал третью подряд победу и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Златан Ибрагимович всего в футболке "Милана" провел 102 матча, забил 64 гола и отдал 28 результативных передач.

УНИАН ранее сообщал о том, что гол Роналду не помог "Ювентусу" избежать поражения от "Милана".

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