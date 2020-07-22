Уверенность в легенде: футболист Милана начал праздновать гол Ибрагимовича еще до взятия ворот (видео)
В 35-м туре итальянской Серии А "Милан" в гостях встречался с "Сассуоло" и одержал победу со счетом 2:1.
В составе "россонери" дублем отличился шведский нападающий Златан Ибрагимович.
Во время первого взятия ворот на 19-й минуте произошла интересная ситуация: партнер Ибрагимовича Анте Ребич поднял руки вверх и начал праздновать взятие ворот еще до того, как бомбардир нанес точный удар головой.
Видео голов Ибрагимовича опубликовал официальный YouTube-канал Серии А.
"Милан" одержал третью подряд победу и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии.
Златан Ибрагимович всего в футболке "Милана" провел 102 матча, забил 64 гола и отдал 28 результативных передач.
УНИАН ранее сообщал о том, что гол Роналду не помог "Ювентусу" избежать поражения от "Милана".
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