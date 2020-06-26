Футболист сборной Украины вошел в сборную лучших игроков тура в чемпионате Италии
13:58, 26 июня 2020Футбол
100 0
Руслан Малиновский помог "Аталанте" одержать волевую победу.
Руслан Малиновский забил гол-шедевр / фото REUTERS
Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский включен в символическую сборную 27-го тура Серии А.
Читайте такжеГол-шедевр украинца Малиновского помог Аталанте обыграть одного из лидеров Серии А (видео)
Украинец вошел в сборную тура по версии портала Whoscored.com.
Малиновский получил за матч против "Лацио" оценку 8,6.
В этой встрече украинец забил красивый гол, который позволил его команде переломить ход встречи и затем одержать победу (3:2).
Только четыре футболиста в Серии А получили более высокие оценки, чем Малиновский, по итогам этого тура.
twitter.com/WhoScored
Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинский вратарь Андрей Лунин не пропустил в Испании во втором матче подряд.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter