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Футболист сборной Украины вошел в сборную лучших игроков тура в чемпионате Италии

13:58, 26 июня 2020
Футбол
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Руслан Малиновский забил гол-шедевр / фото REUTERS

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Украинец вошел в сборную тура по версии портала Whoscored.com.

Малиновский получил за матч против "Лацио" оценку 8,6.

В этой встрече украинец забил красивый гол, который позволил его команде переломить ход встречи и затем одержать победу (3:2).

Только четыре футболиста в Серии А получили более высокие оценки, чем Малиновский, по итогам этого тура.

twitter.com/WhoScored

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинский вратарь Андрей Лунин не пропустил в Испании во втором матче подряд.

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