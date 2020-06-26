Футболист сборной Украины вошел в сборную лучших игроков тура в чемпионате Италии

Руслан Малиновский помог "Аталанте" одержать волевую победу.

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский включен в символическую сборную 27-го тура Серии А.

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Украинец вошел в сборную тура по версии портала Whoscored.com.

Малиновский получил за матч против "Лацио" оценку 8,6.

В этой встрече украинец забил красивый гол, который позволил его команде переломить ход встречи и затем одержать победу (3:2).

Только четыре футболиста в Серии А получили более высокие оценки, чем Малиновский, по итогам этого тура.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинский вратарь Андрей Лунин не пропустил в Испании во втором матче подряд.

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