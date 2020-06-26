Украинский вратарь Лунин не пропустил в Испании во втором матче подряд

Андрей Лунин вновь сумел сохранить свои ворота сухими.

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин во втором матче подряд за испанский "Овьедо" сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

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В 35-м туре Сегунды "Овьедо" сыграл вничью с "Фуэнлабрадой" - 0:0.

Для 21-летнего Лунина это был 13-й матч в составе "Овьедо", за который он выступает на правах аренды из "Реала". В четвертый раз украинцу удалось сохранить ворота сухими, а в остальных матчах он пропустил в общей сложности 12 голов.

Напомним, арендное соглашение Лунина рассчитано до конца сезона 2019-2020.

Как сообщал УНИАН, в предыдущем матче за "Овьедо" Лунин отметился ярким сэйвом.

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