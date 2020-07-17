Обошел звезд Ювентуса и Интера: Малиновский стал лучшим игроком чемпионата Италии после карантина

У Руслана Малиновского - самая высокая средняя оценка в Серии А.

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский является лучшим игроком чемпионата Италии после карантина по оценкам авторитетного портала WhoSсored.

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Средняя оценка Малиновского за проведенные матчи на сайте WhoSсored - 8,5 балла.

Украинец обошел звезду "Интера" Алексиса Санчеса (средняя оценка - 8,46), а также нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалу (7,95).

После паузы в сезоне Малиновский провел в чемпионате Италии семь матчей (четыре - в стартовом составе). На счету украинского футболиста - 3 гола и 4 результативные передачи.

📈 Top rated players in Serie A post-lockdown when excluding sub appearances



🥇 Ruslan Malinovskiy - 8.50 (4 starts)

🥈 Alexis Sanchez - 8.46 (5 starts)

🥉 Paulo Dybala - 7.95 (5 starts) pic.twitter.com/8HIJptOuas — WhoScored.com (@WhoScored) July 17, 2020

Как сообщал УНИАН, Малиновский был признан лучшим игроком матча Серии А во второй раз подряд.

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