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Обошел звезд Ювентуса и Интера: Малиновский стал лучшим игроком чемпионата Италии после карантина

14:35, 17 июля 2020
Футбол
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Руслан Малиновский / фото REUTERS

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский является лучшим игроком чемпионата Италии после карантина по оценкам авторитетного портала WhoSсored.

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Средняя оценка Малиновского за проведенные матчи на сайте WhoSсored - 8,5 балла.

Украинец обошел звезду "Интера" Алексиса Санчеса (средняя оценка - 8,46), а также нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалу (7,95).

После паузы в сезоне Малиновский провел в чемпионате Италии семь матчей (четыре - в стартовом составе). На счету украинского футболиста - 3 гола и 4 результативные передачи.

Как сообщал УНИАН, Малиновский был признан лучшим игроком матча Серии А во второй раз подряд.

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