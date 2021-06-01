Руслан Малиновский стал лицом "Аталанты" в PES.

Полузащитник сборной Украины и итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский, который стал лучшим ассистентом сезона в Серии А, попал на обложку футбольного симулятора Pro Evolution Soccer.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил скаут Алекс Великих.

"Аталанта" подписала партнерское соглашение с компанией KONAMI, которая является производителем игры "PES2021".

И именно Малиновский был выбран лицом тематической клубной обложки для версии игры на PlayStation 4.

Читайте такжеСборная Украины будет представлена в футбольном симуляторе FIFA

Руслан Малиновский: карьера в "Аталанте"

Руслан Малиновский перешел в "Аталанту" в июле 2019 года из бельгийского "Генка" за 13,6 миллиона евро, став одним из самых дорогих футболистов в истории клуба.

В своем первом сезоне он провел за итальянский клуб 44 матча, в которых забил 9 голов и сделал 4 голевые передачи.

В сезоне 2020-2021 на счету украинца 43 матча, 10 голов и 12 ассистов в составе клуба из Бергамо.

В апреле Малиновского признали лучшим игроком в пяти ведущих лигах Европы за месяц.

В мае украинец был назван лучшим игроком месяца в Серии А.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь