Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины оформил 12 голевых пасов в прошлом сезоне.

Лидер "Аталанты" Руслан Малиновский стал лучшим ассистентом чемпионата Италии сезона 2020/21.

На счету 28-летнего хавбека сборной Украины собралось 12 результативных пасов в 36 поединках.

На второй позиции расположился нападающий "Интера" Ромелу Лукаку, оформивший 11 ассистов. А вот до отметки в 10 голевых передач дошел целый ряд игроков: Хуан Куадрадо ("Ювентус"), Сергей Милинкович-Савич ("Лацио"), Генрих Мхитарян ("Рома") и Петр Зелинский ("Наполи").

Вдобавок, экс-полузащитник "Зари" также 8 раз поразил ворота соперников в завершившемся сезоне. Малиновский помог "Аталанте" завоевать бронзовые медали и обеспечить клубу участие в ЛЧ на следующий сезон.

Напомним, что Руслана назвали лучшим игроком Серии А за май месяц.

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Руслан Малиновский: карьера в "Аталанте"

Руслан Малиновский перешел в "Аталанту" в июле 2019 года из бельгийского "Генка" за 13,6 миллиона евро, став одним из самых дорогих футболистов в истории клуба.

В своем первом сезоне он провел за итальянский клуб 44 матча, в которых забил 9 голов и сделал 4 голевые передачи.

В текущем сезоне на счету украинца 43 матча, 10 голов и 12 ассистов в составе клуба из Бергамо.

В апреле Малиновского признали лучшим игроком в пяти ведущих лигах Европы за месяц.

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Автор: Артем Будрин