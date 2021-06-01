Руслан Малиновский не может играть на полную из-за грыжи живота.

Полузащитник сборной Украины и "Аталанты" Руслан Малиновский, который стал лучшим ассистентом Серии А, рассказал о необходимости оперировать грыжу живота.

Малиновский уже давно выступает с этой травмой и планирует перенести операцию после Евро-2020.

Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу BurBuzz.

"Обязательно нужно делать операцию. Оно никуда не ушло. Нужно потерпеть этот отрезок, а после чемпионата Европы придется делать", - сказал украинец.

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"Во многих моментах это не позволяет играть на полную. Все-таки постоянно играть с дискомфортом и болевыми ощущениями не так легко", - добавил Малиновский.

Руслан Малиновский: карьера в "Аталанте"

Руслан Малиновский перешел в "Аталанту" в июле 2019 года из бельгийского "Генка" за 13,6 миллиона евро, став одним из самых дорогих футболистов в истории клуба.

В своем первом сезоне он провел за итальянский клуб 44 матча, в которых забил 9 голов и сделал 4 голевые передачи.

В сезоне 2020-2021 на счету украинца 43 матча, 10 голов и 12 ассистов в составе клуба из Бергамо.

В апреле Малиновского признали лучшим игроком в пяти ведущих лигах Европы за месяц.

В мае украинец был назван лучшим игроком месяца в Серии А.

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Автор: Антон Дударь