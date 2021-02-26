Последним еврокубки на стадии 1/16 финала Лиги Европы покинул "Краснодар".

По итогам 1/16 финала Лигу Европы покинул российский "Краснодар", который оставался последним представителем РФ на евроарене.

Как сообщает "Чемпионат", евросезон для России завершился с одной победой в 26 матчах.

Читайте такжеЛига Европы: результаты ответных матчей 1/16 финалаНа групповом этапе Лиги чемпионов от России выступали "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар", а на групповом этапе Лиги Европы - ЦСКА.

Четыре российских клуба на всех одержали только одну победу - "Краснодар" 2 декабря обыграл "Ренн" в матче группового этапа ЛЧ. Девять раз российские клубы на групповой стадии играли вничью, а в четырнадцати матчах проиграли.

"Зенит", "Локомотив" и ЦСКА заняли последние места в своих группах. В плей-офф еврокубков с третьего места в группе ЛЧ вышел только "Краснодар", который в первом же раунде плей-офф Лиги Европы дважды проиграл загребскому "Динамо" - 2:3, 0:1.

Бывший президент московского "Локомотива" Илья Геркус в Twitter прокомментировал завершение сезона для России следующим образом:

"Отмучились, болезные. Закончили наш бесславный евросезон".

"Нет у нас больше футбола. Остался только кооператив "Зенит" под прикрытием ОПГ Газпром", "Лига Конференций ждет. Там есть кому попинать наши никчемные недофутбольные клубы", "Как-то все идет в одном направлении, только яхты и дворцы растут", "На Евро будет продолжение банкета", "Из загнивающего украинского чемпионата вышли 2 команды в 1/8. То ли дело наша процветающая РПЛ", - комментируют выступление своих клубов российские болельщики.

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Автор: Антон Дударь