Барселона объявила о назначении нового главного тренера

Рональд Куман будет готовить команду к новому сезону.

"Барселона" объявила о назначении новым главным тренером команды Рональда Кумана.

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Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Куман покинул должность главного тренера сборной Нидерландов и заключил контракт с каталонцами на два года.

57-летний Рональд Куман выступал за "Барселону" в качестве футболиста с 1989-го по 1995 год, а также входил в тренерский штаб клуба с 1998-го по 2000-й. Во время игровой карьеры в составе каталонцев он четыре раза выигрывал чемпионат Испании, а также завоевывал Кубок чемпионов УЕФА.

Барселона: сезон без титулов

"Барселона" не смогла выиграть ни одного трофея за сезон впервые с сезона 2007-2008.

В чемпионате Испании каталонцы заняли второе место, уступив титул "Реалу", хотя лидировали в турнире до его возобновления.

В Лиге чемпионов "Барселона" в четвертый раз подряд вылетела в плей-офф после разгрома. В четвертьфинале каталонцы были унижены "Баварией" - 2:8.

За сезон "Барселона" поменяла двух тренеров. Эрнесто Вальверде был уволен после поражения в полуфинале Суперкубка Испании 14 января. Кике Сетьен был уволен после окончания сезона.

Лионель Месси, по данным СМИ, сообщил руководству "Барселоны" о желании покинуть клуб.

Пост спортивного директора клуба покинул Эрик Абидаль.

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Перевод: Данил Слесь