Роман Яремчук помог Генту разгромить соперника / фото twitter.com/KAAGent

Украинский нападающий Роман Яремчук отметился результативной игрой за "Гент" в матче 34-го тура чемпионата Бельгии против "Зюлте-Варегем".

Яремчук отличился дублем, а также записал себе в актив голевой пас, а "Гент" одержал разгромную победу со счетом 7:2.

На 15-й минуте матча Яремчук классным пасом вывел один на один Алессио Кастро-Монтеса.

Через 14 минут он забил сам, замкнув прострел с правого фланга.

В концовке встречи украинец оформил дубль, завершив сольный рейд по штрафной прицельным ударом.

Читайте такжеФорвард сборной Украины заинтересовал еще один клуб АПЛОт портала WhoScored украинец получил максимальную оценку 10,0, став лучшим игроком матча.

На счету Яремчука в этом сезоне 20 голов и 8 ассистов в 37 матчах за "Гент".

Роман Яремчук: возможный уход из "Гента"

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь