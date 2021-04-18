"Гент" украинца забил сопернику семь голов.

Украинский нападающий Роман Яремчук отметился результативной игрой за "Гент" в матче 34-го тура чемпионата Бельгии против "Зюлте-Варегем".

Яремчук отличился дублем, а также записал себе в актив голевой пас, а "Гент" одержал разгромную победу со счетом 7:2.

На 15-й минуте матча Яремчук классным пасом вывел один на один Алессио Кастро-Монтеса.

Через 14 минут он забил сам, замкнув прострел с правого фланга.

В концовке встречи украинец оформил дубль, завершив сольный рейд по штрафной прицельным ударом.

Читайте такжеФорвард сборной Украины заинтересовал еще один клуб АПЛОт портала WhoScored украинец получил максимальную оценку 10,0, став лучшим игроком матча.

На счету Яремчука в этом сезоне 20 голов и 8 ассистов в 37 матчах за "Гент".

Роман Яремчук: возможный уход из "Гента"

Яремчук хотел покинуть "Гент" еще перед стартом этого сезона, а в октябре заявил, что "он не в тюрьме" и хочет покинуть команду.

Однако зимой "Гент" не стал отпускать Яремчука. По информации СМИ, клуб уже получал конкретные предложения по трансферу форварда, но ответил отказом, так как хочет выручить не меньше 20 миллионов евро.

В феврале стало известно, что Яремчук продлил контракт с "Гентом" до 2025 года.

В апреле украинец рассказал о ситуации со своим трансфером.

Ранее сообщалось, что форвард попал в список трансферных целей лондонского "Арсенала".

Форвард выступает за бельгийский клуб с 2017 года.

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Автор: Антон Дударь