Рестарт Лиги чемпионов: в УЕФА сделали заявление в связи с коронавирусом у игрока Реала

7 августа "Реалу" предстоит провести матч против "Манчестер Сити".

УЕФА сделал заявление касательно ситуации с коронавирусом у футболиста "Реала" Мариано Диаса в преддверии матча "сливочных" в Лиге чемпионов против "Манчестер Сити".

В УЕФА выразили уверенность, что этот инцидент не отразится на проведении матча:

"УЕФА находится в контакте с "Реалом" и следит за ситуацией и решениями испанских властей. Мы уверены, что этот случай не повлияет на организацию рассматриваемого матча", - цитирует заявление организации BBC.

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"Реалу" предстоит сыграть против "Ман Сити" в Англии 7 августа.

В первом матче 1/8 финала, который состоялся еще в феврале, "сливочные" на своем поле уступили со счетом 1:2.

Напомним, начиная с четвертьфинальной стадии, Лига чемпионов пройдет в формате "Финала восьми" в Лиссабоне.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что футболист "Вольфсбурга" сдал положительный тест на коронавирус перед игрой с "Шахтером".

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