Ани Лорак не хотела иметь роль "девушки для встреч".

Зажигательная певица Ани Лорак рассказала о своих отношениях с бывшим футболистом и тренером "Динамо" Сергеем Ребровым.

Об этом артистка рассказала в программе "Судьба человека".

"Я познакомилась с футболистом Сергеем Ребровым в Лондоне. Когда мужчина одержим - то он добивается того, что хочет. Но роль девушки для свиданий меня не интересовала", - заявила вокалистка.

На тот момент, и Ребров, и Лорак были в браке со своими вторыми половинками, однако это не мешало иметь им "страстный роман". Певица рассказала, что ее бывший муж начал завидовать, когда узнал об их отношениях, так как он увидел "как можно любить по-настоящему".

Напомним, что сейчас Ребров тренирует венгерский "Ференцварош", где смог в третий раз подряд выиграть национальный чемпионат.

Сергей Ребров: карьера тренера

Ребров имеет успешный тренерский опыт у руля киевского клуба. С 2014-го по 2017-й год он дважды приводил команду к победе в чемпионате Украины. Также с "Динамо" он дважды выиграл Кубок Украины и один раз Суперкубок страны.

Затем специалист работал в "Аль-Ахли", с которым в 2018 году стал вице-чемпионом Саудовской Аравии.

С 2018 года Ребров тренирует "Ференцварош". Украинец трижды привел команду к титулу чемпиона Венгрии, а также впервые за 25 лет вывел "Ференцварош" в групповой этап Лиги чемпионов. В "Ференцвароше" он был признан лучшим тренером клуба за последние десять лет.

СМИ сообщали, что летом следующего года Ребров может сменить Андрея Шевченко у руля сборной Украины.

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Автор: Артем Будрин