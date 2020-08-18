ПСЖ с разгромом вышел в финал Лиги чемпионов (фото)

ПСЖ впервые в истории пробился в финал главного клубного турнира Европы.

Первым финалистом Лиги чемпионов стал французский "Пари Сен-Жермен". В 1/2 финала на "Эстадиу да Луш" парижане уверенно обыграли "РБ Лейпциг".

Матч закончился победой ПСЖ со счетом 3:0.

ПСЖ удалось выйти вперед на 13-й минуте - Анхель Ди Мария навесил со штрафного, а Маркиньос нанес точный удар головой.

По ходу тайма "РБ Лейпциг" дважды спасала штанга после ударов Неймара, но забить еще раз до перерыва ПСЖ все же удалось. Ошибка голкипера Петера Гулачи привела к быстрой атаке ПСЖ, которую после паса пяткой от Неймара завершил Анхель Ди Мария.

На 56-й минуте ПСЖ снял вопросы о победителе матча - после еще одной ошибки "Лейпцига" Бернат замкнул головой навес Ди Марии. Аргентинец в итоге закончил матч с голом и двумя результативными передачами.

"РБ Лейпциг" - ПСЖ - 0:3

Голы: Маркиньос, 13, Ди Мария, 42, Бернат, 56

"РБ Лейпциг": Гулачи, Анхелиньо, Клостерманн (Орбан, 82), Упамекано, Мюкиле, Лаймер (Хальстенберг, 62), Кампль (Адамс, 64), Дани Ольмо (Шик, 46), Забитцер, Нкунку (Форсберг, 46), Поульсен

ПСЖ: Рико, Бернат, Тьяго Силва, Кимпембе, Керер, Маркиньос, Эррера (Верратти, 82), Паредес (Дракслер, 82), Ди Мария (Сарабия, 86), Неймар, Мбаппе (Шупо-Мотинг, 86)

Предупреждения: Лаймер, 61, Хальстенберг, 79, Поульсен, 79 - Кимпембе, 45+2

"Финал восьми" Лиги чемпионов: главное

"Финал восьми" Лиги чемпионов проходит с 12 по 23 августа на двух аренах в Лиссабоне. На каждой стадии команды проводят по одной игре. Победитель главного клубного турнира Европы впервые будет определен в таком формате в связи с пандемией коронавируса.

В четвертьфиналах ПСЖ обыграл "Аталанту" (2:1), "РБ Лейпциг" выиграл у "Атлетико" (2:1), "Барселона" уничтожила "Баварию" (8:2), а "Лион" сенсационно прошел "Ман Сити" (3:1).

ПСЖ впервые в своей истории вышел в финал Лиги чемпионов.

Во втором полуфинале "Лион" сразится с "Баварией" - эта игра пройдет 19 августа.

Клубы из трех топ-чемпионатов Европы впервые не смогли пробиться в полуфинал ЛЧ.

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Автор: Антон Дударь