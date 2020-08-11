РБ Лейпциг - Атлетико: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Немецкий клуб встретится с мадридцами, которые выбили из турнира "Ливерпуль".

В четверг, 13 августа, "РБ Лейпциг" сыграет с мадридским "Атлетико" в 1/4 финала Лиги чемпионов.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча РБ Лейпциг - Атлетико.

Букмекеры отдают небольшое преимущество испанцам. На победу "Атлетико" можно поставить с коэффициентом 2,41, а на "РБ Лейпциг" - 3,30. Ничья оценивается коэффициентом 3,10.

Аналитики считают, что больше шансов пробиться в полуфинал у подопечных Диего Симеоне. На проход "Атлетико" коэффициент составляет 1,71, на немцев - 2,21.

Игра состоится на стадионе "Эштадиу да Луш" в Лиссабоне. УЕФА решил доиграть Лигу чемпионов в Португалии в формате "Финала восьми". Команды проведут всего один матч для определения полуфиналиста.

"РБ Лейпциг" в минувшем сезоне Бундеслиги стал обладателем бронзовых медалей. "Атлетико" с аналогичным результатом закончил чемпионат Испании. При этом мадридцы больше запомнились тем, что еще в марте на стадии 1/8 финала выбили из Лиги чемпионов действующего чемпиона турнира "Ливерпуль".

Перед игрой в Лиссабоне у "Атлетико" возникли проблемы - у двух человек в команде был обнаружен коронавирус.

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