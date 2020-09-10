Чемпион Турции Истанбул Башакшехир представил новичка команды Рафаэля в образе одноименного персонажа из культового мультфильма Черепашки-ниндзя.
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Стамбульский клуб опубликовал в Twitter видео, где игрок предстал в образе персонажа из мультфильма, который имел аналогичное имя.
Одну из четырех ракушек из мультфильма также звали Рафаэль, что и решили обыграть во время презентации. Бразилец появился на стадионе с красной повязкой на глазах.
✍️ 🐢 pic.twitter.com/jX7xKqxOts— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) September 8, 2020
Трансфер Рафаэля
30-летний футболист перебрался в "Истанбул" из французского "Лиона" на правах свободного агента. Рафаэль подписал с турецким клубом контракт до лета 2022 года с возможностью продления еще на год.
Ранее Рафаэль выступал за"Манчестер Юнайтед". Игрок находился в составе "красных дьяволов" с 2008 по 2015 год, провел 109 матчей и забил 5 голов. Также на его счету два поединка за сборную Бразилии.
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