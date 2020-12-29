Андрей Пятов и Тарас Степаненко с семьями / фото YouTube/FC Shakhtar Donetsk
Чемпион Украины "Шахтер" поздравил болельщиков с наступающим 2021 годом.
Видео было опубликовано на официальном YouTube-канале "Шахтера".
В ролике снялись директор "Шахтера" Дарио Срна, главный тренер команды Луиш Каштру, а также футболисты и их семьи.
Так, Андрей Пятов выступил в роли фотографа для своей семьи, Манор Соломон получил в подарок коньки, а Анатолий Трубин поймал падающую с елки игрушку.
"Несмотря на сложности прошлого года, следующий год встречаем с высоко поднятой головой", - отметил в начале видео Срна.
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