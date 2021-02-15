Чемпион Португалии померится силами с чемпионом Италии.

17 февраля на стадионе "Эштадиу ди Драгау" пройдет матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Порту" и "Ювентусом".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча "Порту" - "Ювентус".

По мнению букмекеров, "Ювентус" является фаворитом первого матча.

На победу туринцев можно сделать ставку с коэффициентом 2,10. Ничья оценивается коэффициентом 3,26, а домашняя победа "Порту" - 4,28.

На проход итальянцев букмекеры выставили коэффициент 1,20, тогда как на "Порту" - 4,33.

"Порту" - "Ювентус": перед матчем

"Ювентус" с 15 очками вышел с первого места в своей группе, опередив "Динамо" Киев, "Ференцварош" и каталонскую "Барселону" по личным встречам.

"Порту" набрал 13 очков в непростой группе с "Марселем", "Манчестер Сити" и "Олимпиакосом" и занял второе место.

"Ювентус" и "Порту" уже пересекались в плей-офф Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. Это было в 2017 году. Тогда общий счет по итогам двух матчей был 3:0 в пользу "Ювентуса".

Как минимум в первом матче против "Порту" на поле не выйдут Пауло Дибала, Хуан Куадрадо, Артур Мело и Аарон Рэмзи, которые в лазарете у туринцев.

Перед стартом в плей-офф Лиги чемпионов "Ювентус" в чемпионате Италии проиграл "Наполи" со счетом 1:0, а "Порту" последние 4 матча чемпионата Португалии сыграл вничью.

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Автор: Будрин Артем