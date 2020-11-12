Главный тренер сборной Польши Ежи Бженчек подвел итоги контрольного матча со сборной Украины, который завершился победой поляков.
Слова тренера приводит pzpn.pl.
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"Мы довольны победой, но знаем, что играли с сильной командой, которая в этом матче была лучше. Нам повезло в некоторых моментах, они не забили пенальти", - сказал Бженчек.
"Плюсом является то, что мы выиграли в такой ситуации, хотя мы понимаем, сколько ошибок допустили, особенно во втором тайме, когда вели в два гола. Отсутствовал расчет, было много простых ошибок, неточностей и, соответственно, разочарование во время матча", - добавил польский тренер.
Польша - Украина: итоги матча
- Сборная Украины потерпела поражение со счетом 0:2, не реализовав пенальти в первом тайме.
- Украинская сборная проиграла во втором товарищеском матче подряд.
- Сборная Украины в четвертый раз уступила Польше в девяти личных встречах при трех победах и двух ничьих.
- Андрей Ярмоленко во второй раз не реализовал пенальти в матче за сборную Украины. Всего на его счету четыре реализованных одиннадцатиметровых из шести.
- Следующий матч сборная Украины проведет 14 ноября - в гостях команда Шевченко сыграет с Германией в Лиге наций.
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