Появилась реакция Ежи Бженчека на результат контрольного матча Польша - Украина.

Главный тренер сборной Польши Ежи Бженчек подвел итоги контрольного матча со сборной Украины, который завершился победой поляков.

Слова тренера приводит pzpn.pl.

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"Мы довольны победой, но знаем, что играли с сильной командой, которая в этом матче была лучше. Нам повезло в некоторых моментах, они не забили пенальти", - сказал Бженчек.

"Плюсом является то, что мы выиграли в такой ситуации, хотя мы понимаем, сколько ошибок допустили, особенно во втором тайме, когда вели в два гола. Отсутствовал расчет, было много простых ошибок, неточностей и, соответственно, разочарование во время матча", - добавил польский тренер.

Польша - Украина: итоги матча

Сборная Украины потерпела поражение со счетом 0:2, не реализовав пенальти в первом тайме.

Украинская сборная проиграла во втором товарищеском матче подряд.

Сборная Украины в четвертый раз уступила Польше в девяти личных встречах при трех победах и двух ничьих.

Андрей Ярмоленко во второй раз не реализовал пенальти в матче за сборную Украины. Всего на его счету четыре реализованных одиннадцатиметровых из шести.

Следующий матч сборная Украины проведет 14 ноября - в гостях команда Шевченко сыграет с Германией в Лиге наций.

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Автор: Антон Дударь