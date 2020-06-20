"Счастье на душе": в Шахтере поделились эмоциями после досрочного завоевания титула в УПЛ

Луиш Каштру отметил, что команда преодолела все трудности на своем пути.

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру и капитан команды Андрей Пятом прокомментировали завоевание досрочного чемпионства после победы над "Александрией" (3:2) в 27-м туре УПЛ.

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Представители донецкого клуба поделились эмоциями в эфире программы "Тур Online".

"Добыли титул, проходя через огромные сложности. Мировые события подействовали на нас. Сложно было что-то планировать. Но понимали, что нужно быть готовыми к возобновлению чемпионатов. Футболисты показали себя фантастически.

Когда столько очков отрыва, могут подумать, что это было просто. Но это мы поставили себя на такую позицию. Никто нам ничего не дарил и не давал. Все, что мы заработали - благодаря работе и отдачи всех в клубе", - сказал Каштру.

Тренер добавил, что за всю карьеру он впервые руководил командой, которая была способна взять титул в национальном чемпионате:

"Я прошел все португальские дивизионы - от самых низов до "Порту". Но впервые выиграл титул в Премьер-лиге. Добился этого спустя 23 года. Впервые у меня в руках была команда, которая готова стать чемпионом. "Шахтер" дал нам все условия. Это был сложный путь".

Пятов посвятил этот успех болельщикам, несмотря на то, что из-за коронавируса они не могли попасть на трибуны:

"Счастье на душе. Целый год к этому шли. Наконец-то стали чемпионами. Уверенно, за пять туров до финиша. Перед матчем сказал ребятам, что нужно стать чемпионами обязательно сегодня. Нельзя было откладывать, потому что все ждали. Веселый получился матч.

Чемпионство необычное. Без болельщиков совсем не те ощущения. Но они никуда не делись, играем для них, они в наших сердцах, мы все чувствуем. Нельзя назвать это чемпионство самым легким. Оно уже десятое для меня, но каждое последующее добывать все сложнее".

УНИАН ранее сообщал о том, что "Шахтер" обошел "Динамо" по количеству трофеев в истории независимой Украины.

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