Первый громкий трансфер зимы состоялся.
Месут Озил согласовал контракт с "Фенербахче". Чемпион мира 2014 года уже прилетел в Турцию чтобы пройти медосмотр.
Как сообщают турецкие СМИ, Озил будет до лета 2021 года получать зарплату от "Арсенала". Затем начнет действовать полноценный контракт на 3,5 года с "Фенербахче " по условиям которого Месут будет зарабатывать 5 миллионов евро в год.
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В лондонском "Арсенале" Озил является самым высокооплачиваемым игроком - 350 000 фунтов в неделю составляет его оклад.
Напомним, что с марта 2020 года Озил отстранен от выступлений за "Арсенал" из-за нарушения корпоративной этики.
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