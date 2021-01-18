Месут Озил возвращается на свою историческую родину.

Первый громкий трансфер зимы состоялся.

Месут Озил согласовал контракт с "Фенербахче". Чемпион мира 2014 года уже прилетел в Турцию чтобы пройти медосмотр.

Как сообщают турецкие СМИ, Озил будет до лета 2021 года получать зарплату от "Арсенала". Затем начнет действовать полноценный контракт на 3,5 года с "Фенербахче " по условиям которого Месут будет зарабатывать 5 миллионов евро в год.

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В лондонском "Арсенале" Озил является самым высокооплачиваемым игроком - 350 000 фунтов в неделю составляет его оклад.

Напомним, что с марта 2020 года Озил отстранен от выступлений за "Арсенал" из-за нарушения корпоративной этики.

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Автор: Budrin Artem