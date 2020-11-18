Журналист назвал эвакуацию единственного футболиста бортом на 180 мест «пиар-компанией» Павелко.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) не проявила реальной заботы об украинских футболистах и показала себя в «крайне неприглядном свете», заказав 180-местный самолет "Эмбраер" для эвакуации из Лейпцига в Киев одного зараженного COVID-19 футболиста сборной Украины 15 ноября - на следующий день после матча с Германией.

Об этом пишет в своей колонке для Гордона спортивный журналист Сергей Васильев, отмечая, что футболиста могли забрать домой и ранее.

«О здоровье заболевших людей реально никто не думал. Важно было подогнать пиар-картинку под дату вылета "спасительного рейса", о котором позаботился лично Павелко», - отмечает журналист.

Напомним, так как "динамовцы" Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук и Вадим Комардин улетели раньше на специальном чартере из Киева, в "Эбраере" летел единственный футболист. Им оказался игрок "Шахтера" Виктор Коваленко.

«Уровень компетенции и компетентности персонала, обслуживающего главную национальную команду, особенно в период пандемии, не должен вызывать никаких вопросов у представителей клубов, чьи игроки вызваны на сборы. Но вместо того, чтобы сотрудничать с клубами в кризисной ситуации, консультироваться в режиме онлайн и всячески способствовать немедленной доставке инфицированных футболистов обратно в Киев для оказания им квалифицированной помощи, некий специалист из Дома футбола без тени сомнения заявляет, что не было нужды в таком оперативном реагировании. Мол, игроки "Динамо" могли улететь и в воскресенье, тем чартером, который организовала ФФУ/УАФ», - пишет Васильев.

По его мнению, УАФ в очередной раз показала себя в крайне неприглядном свете, за что и получила соответствующую реакцию СМИ.

Также он напоминает, что весной Европейский футбольный союз заявил о выплате 55 национальным ассоциациям €236,5 млн на борьбу с последствиями эпидемии в рамках проекта HatTrick. При этом, каким образом целевым траншем от УЕФА распорядилась ФФУ/УАФ, остается неизвестным.

«С тех пор прошло полгода, но судьба целевого транша УЕФА остается тайной за семью печатями. Может быть, кто-то слышал, что ФФУ/УАФ помогает клубам с оплатой тестов? Или федерация как-то способствует лечению подхвативших инфекцию футболистов? Или, может быть, была предложена материальная помощь оказавшимся на грани исчезновения командам и детским тренерам, чтобы они могли пережить сложнейший период?.. Пресса, к слову, уже не раз поднимала тему распределения этих денег от УЕФА. И представители клубов тоже интересовались. Но четкого ответа от ФФУ/УАФ ни разу не последовало», - пишет Васильев.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН