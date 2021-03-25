Португалия обыграла Азербайджан благодаря автоголу / фото REUTERS

24 марта стартовала европейская квалификация на чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре.

Сборная Украины начала свой путь в отборе с ничейного результата в гостевом матче с Францией.

Результаты матчей

Группа А

Сербия - Ирландия - 3:2

Португалия - Азербайджан - 1:0

Группа D

Франция - Украина - 1:1

Финляндия - Босния и Герцеговина - 2:2

Группа Е

Эстония - Чехия - 2:6

Бельгия - Уэльс - 3:1

Группа G

Турция - Нидерланды - 4:2

Гибралтар - Норвегия - 0:3

Латвия - Черногория - 1:2

Группа Н

Кипр - Словакия - 0:0

Мальта - Россия - 1:3

Словения - Хорватия - 1:0

Квалификация ЧМ-2022: что нужно знать

  • Жеребьевка квалификации ЧМ-2022 состоялась 7 декабря 2020 года. По ее итогам сборная Украины попала в группу с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном.
  • Групповой этап квалификации ЧМ-2022 проходит с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Затем с 24 по 29 марта 2022 года будут сыграны стыковые матчи.
  • От Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. 10 победителей групп получат прямые путевки. 10 команд, которые займут вторые места, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основании рейтинга ЛН) разыграют еще три путевки в стыковых матчах (состоятся полуфиналы и финалы).
  • Хозяин ЧМ-2022 Катар был приглашен УЕФА, чтобы сыграть в европейской квалификации для подготовки к турниру. Однако результаты матчей группы А с участием катарской сборной не учитываются. 
  • ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря. 

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Автор: Антон Дударь