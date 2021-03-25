Отбор на ЧМ-2022: результаты всех матчей 24 марта

Ничья Франции и Украины, скромная победа португальцев, шесть голов от Чехии и сенсационное поражение Хорватии.

24 марта стартовала европейская квалификация на чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре. Сборная Украины начала свой путь в отборе с ничейного результата в гостевом матче с Францией. Результаты матчей Группа А Сербия - Ирландия - 3:2 Португалия - Азербайджан - 1:0 Группа D Франция - Украина - 1:1 Финляндия - Босния и Герцеговина - 2:2 Группа Е Эстония - Чехия - 2:6 Бельгия - Уэльс - 3:1 Группа G Турция - Нидерланды - 4:2 Гибралтар - Норвегия - 0:3 Латвия - Черногория - 1:2 Группа Н Кипр - Словакия - 0:0 Мальта - Россия - 1:3 Словения - Хорватия - 1:0 Квалификация ЧМ-2022: что нужно знать Жеребьевка квалификации ЧМ-2022 состоялась 7 декабря 2020 года. По ее итогам сборная Украины попала в группу с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном.

Групповой этап квалификации ЧМ-2022 проходит с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Затем с 24 по 29 марта 2022 года будут сыграны стыковые матчи.

От Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. 10 победителей групп получат прямые путевки. 10 команд, которые займут вторые места, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основании рейтинга ЛН) разыграют еще три путевки в стыковых матчах (состоятся полуфиналы и финалы).

Хозяин ЧМ-2022 Катар был приглашен УЕФА, чтобы сыграть в европейской квалификации для подготовки к турниру. Однако результаты матчей группы А с участием катарской сборной не учитываются.

ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антон Дударь

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