24 марта стартовала европейская квалификация на чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре.
Сборная Украины начала свой путь в отборе с ничейного результата в гостевом матче с Францией.
Результаты матчей
Группа А
Сербия - Ирландия - 3:2
Португалия - Азербайджан - 1:0
Группа D
Франция - Украина - 1:1
Финляндия - Босния и Герцеговина - 2:2
Группа Е
Эстония - Чехия - 2:6
Бельгия - Уэльс - 3:1
Группа G
Турция - Нидерланды - 4:2
Гибралтар - Норвегия - 0:3
Латвия - Черногория - 1:2
Группа Н
Кипр - Словакия - 0:0
Мальта - Россия - 1:3
Словения - Хорватия - 1:0
Квалификация ЧМ-2022: что нужно знать
- Жеребьевка квалификации ЧМ-2022 состоялась 7 декабря 2020 года. По ее итогам сборная Украины попала в группу с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном.
- Групповой этап квалификации ЧМ-2022 проходит с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Затем с 24 по 29 марта 2022 года будут сыграны стыковые матчи.
- От Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. 10 победителей групп получат прямые путевки. 10 команд, которые займут вторые места, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основании рейтинга ЛН) разыграют еще три путевки в стыковых матчах (состоятся полуфиналы и финалы).
- Хозяин ЧМ-2022 Катар был приглашен УЕФА, чтобы сыграть в европейской квалификации для подготовки к турниру. Однако результаты матчей группы А с участием катарской сборной не учитываются.
- ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.
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