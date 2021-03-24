Украинцы пропустили после офсайда, а забили благодаря рикошету.

Сборная Украины стартовала в отборе на чемпионат мира-2022 выездным матчем против действующих чемпионов мира французов. Украинской сборной удалось сыграть вничью.

Андрей Шевченко решился на эксперимент - сборная Украины вышла на матч с тремя центральными защитниками, играя по схеме 5-3-2 в обороне. Капитаном украинской сборной впервые был Александр Зинченко.

Франция сразу забрала мяч себе, сперва создала один неплохой момент (Оливье Жиру не забил), а на 19-й минуте вышла вперед. Антуан Гризманн выиграл верховую борьбу у Зинченко, после чего от угла штрафной эффектно закрутил мяч в дальний угол. Стоит отметить, что перед этим в развитии атаки в офсайде у Франции оказался Бенжамен Павар, но арбитры этого не увидели, а VAR на матче не использовался.

На 57-й минуте Украине удалось отыграться. Александр Караваев перехватил мяч у правого края штрафной, отдал под удар Сергею Сидорчуку, который пробил в касание - мяч попал в Преснеля Кимпембе и после рикошета закатился в угол ворот.

В дальнейшем украинцы продолжили действовать от обороны, пытаясь выходить в контратаки, и смогли сохранить ничейный результат.

Франция - Украина - 1:1

Голы: Гризманн, 19 - Кимпембе, 57 (автогол)

Франция: Льорис, Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес, Канте, Рабьо, Коман (Дембеле, 64), Гризманн, Мбаппе (Марсьяль, 77), Жиру (Погба, 64)

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Миколенко, Сидорчук (Коваленко, 79), Зинченко, Шапаренко (Зубков, 86), Малиновский, Яремчук (Мораес, 72)

Предупреждение: Павар

Франция - Украина: итоги матча

Франция и Украина встречались в 11-й раз в истории. Вничью команды сыграли в четвертый раз (у Украины - одна победа и шесть поражений).

Лучшим игроком матча по версии WhoScored признан Антуан Гризманн (оценка - 7,9). У Украины - Николай Матвиенко (оценка - 7,7).

Александр Зинченко стал самым молодым капитаном в истории сборной Украины (24 года и 98 дней).

Свой следующий матч в отборе Украина проведет 28 марта, когда будет принимать в Киеве команду Финляндии. Франция в этот же день сыграет в Казахстане.

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Автор: Антон Дударь