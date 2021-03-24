Европейская квалификация ЧМ-2022: расписание матчей 1-го тура

Европейские сборные стартуют в отборе на чемпионат мира.

24 и 25 марта стартует европейская квалификация чемпионата мира-2022. Сборная Украины в первом туре будет играть против сборной Франции. Расписание матчей 1-го тура 24 марта Группа А 21.45. Сербия - Ирландия 21.45. Португалия - Азербайджан 19.00. Катар - Люксембург - вне квалификации Группа D 21.45. Франция - Украина 21.45. Финляндия - Босния и Герцеговина Группа Е 21.45. Эстония - Чехия 21.45. Бельгия - Уэльс Группа G 19.00. Турция - Нидерланды 21.45. Гибралтар - Норвегия 21.45. Латвия - Черногория Группа Н 21.45. Мальта - Россия 21.45. Кипр - Словакия 21.45. Словения - Хорватия 25 марта Группа В 21.45. Швеция - Грузия 21.45. Испания - Греция Группа С 19.00. Болгария - Швейцария 21.45. Италия - Северная Ирландия Группа F 19.00. Израиль - Дания 21.45. Молдова - Фарерские острова 21.45. Шотландия - Австрия Группа I 21.45. Андорра - Албания 21.45. Венгрия - Польша 21.45. Англия - Сан-Марино Группа J 21.45. Лихтенштейн - Армения 21.45. Румыния - Македония 21.45. Германия - Исландия Квалификация ЧМ-2022: что нужно знать Жеребьевка квалификации ЧМ-2022 состоялась 7 декабря 2020 года. По ее итогам сборная Украины попала в группу с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном.

Групповой этап квалификации ЧМ-2022 проходит с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Затем с 24 по 29 марта 2022 года будут сыграны стыковые матчи.

От Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. 10 победителей групп получат прямые путевки. 10 команд, которые займут вторые места, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основании рейтинга ЛН) разыграют еще три путевки в стыковых матчах (состоятся полуфиналы и финалы).

Хозяин ЧМ-2022 Катар был приглашен УЕФА, чтобы сыграть в европейской квалификации для подготовки к турниру. Однако результаты матчей группы А с участием катарской сборной учитываться не будут. Все "домашние" игры Катар проведет в Европе.

ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антон Дударь

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