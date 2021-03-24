Лого европейской квалификации / uefa.com

24 и 25 марта стартует европейская квалификация чемпионата мира-2022.

Сборная Украины в первом туре будет играть против сборной Франции.

Расписание матчей 1-го тура

24 марта

Группа А

21.45. Сербия - Ирландия

21.45. Португалия - Азербайджан

19.00. Катар - Люксембург - вне квалификации

Группа D

21.45. Франция - Украина

21.45. Финляндия - Босния и Герцеговина

Группа Е

21.45. Эстония - Чехия

21.45. Бельгия - Уэльс

Группа G

19.00. Турция - Нидерланды

21.45. Гибралтар - Норвегия

21.45. Латвия - Черногория

Группа Н

21.45. Мальта - Россия

21.45. Кипр - Словакия

21.45. Словения - Хорватия

25 марта

Группа В

21.45. Швеция - Грузия

21.45. Испания - Греция

Группа С

19.00. Болгария - Швейцария

21.45. Италия - Северная Ирландия

Группа F

19.00. Израиль - Дания

21.45. Молдова - Фарерские острова

21.45. Шотландия - Австрия

Группа I

21.45. Андорра - Албания

21.45. Венгрия - Польша

21.45. Англия - Сан-Марино

Группа J

21.45. Лихтенштейн - Армения

21.45. Румыния - Македония

21.45. Германия - Исландия

Квалификация ЧМ-2022: что нужно знать

  • Жеребьевка квалификации ЧМ-2022 состоялась 7 декабря 2020 года. По ее итогам сборная Украины попала в группу с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном.
  • Групповой этап квалификации ЧМ-2022 проходит с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Затем с 24 по 29 марта 2022 года будут сыграны стыковые матчи.
  • От Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. 10 победителей групп получат прямые путевки. 10 команд, которые займут вторые места, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основании рейтинга ЛН) разыграют еще три путевки в стыковых матчах (состоятся полуфиналы и финалы).
  • Хозяин ЧМ-2022 Катар был приглашен УЕФА, чтобы сыграть в европейской квалификации для подготовки к турниру. Однако результаты матчей группы А с участием катарской сборной учитываться не будут. Все "домашние" игры Катар проведет в Европе.
  • ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря. 

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Автор: Антон Дударь