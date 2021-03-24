24 и 25 марта стартует европейская квалификация чемпионата мира-2022.
Сборная Украины в первом туре будет играть против сборной Франции.
Расписание матчей 1-го тура
24 марта
Группа А
21.45. Сербия - Ирландия
21.45. Португалия - Азербайджан
19.00. Катар - Люксембург - вне квалификации
Группа D
21.45. Франция - Украина
21.45. Финляндия - Босния и Герцеговина
Группа Е
21.45. Эстония - Чехия
21.45. Бельгия - Уэльс
Группа G
19.00. Турция - Нидерланды
21.45. Гибралтар - Норвегия
21.45. Латвия - Черногория
Группа Н
21.45. Мальта - Россия
21.45. Кипр - Словакия
21.45. Словения - Хорватия
25 марта
Группа В
21.45. Швеция - Грузия
21.45. Испания - Греция
Группа С
19.00. Болгария - Швейцария
21.45. Италия - Северная Ирландия
Группа F
19.00. Израиль - Дания
21.45. Молдова - Фарерские острова
21.45. Шотландия - Австрия
Группа I
21.45. Андорра - Албания
21.45. Венгрия - Польша
21.45. Англия - Сан-Марино
Группа J
21.45. Лихтенштейн - Армения
21.45. Румыния - Македония
21.45. Германия - Исландия
Квалификация ЧМ-2022: что нужно знать
- Жеребьевка квалификации ЧМ-2022 состоялась 7 декабря 2020 года. По ее итогам сборная Украины попала в группу с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном.
- Групповой этап квалификации ЧМ-2022 проходит с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Затем с 24 по 29 марта 2022 года будут сыграны стыковые матчи.
- От Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. 10 победителей групп получат прямые путевки. 10 команд, которые займут вторые места, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основании рейтинга ЛН) разыграют еще три путевки в стыковых матчах (состоятся полуфиналы и финалы).
- Хозяин ЧМ-2022 Катар был приглашен УЕФА, чтобы сыграть в европейской квалификации для подготовки к турниру. Однако результаты матчей группы А с участием катарской сборной учитываться не будут. Все "домашние" игры Катар проведет в Европе.
- ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.
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