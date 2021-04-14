Один из лидеров "Пари Сен-Жермен" Неймар решился на неоднозначный поступок после триумфального для его команды матча.
Напомним, что "Бавария" не смогла пройти ПСЖ и не сыграет в 1/2 финала Лиги чемпионов.
В трансляцию поединка попал эпизод как 29-летний бразилец начал обниматься с Леандро Паредесом и праздновать успех прямо перед носом Йозуа Киммиха.
Неймар стал преградой на пути лидера сборной Германии и мюнхенского клуба, чтобы демонстративно на его глазах попрыгать с партнером. В сети все уверены, что это был умышленный троллинг со стороны гламурного бразильца, который возмутился на дерзкие высказывания Киммиха.
Neymar and Parades really did Kimmich’s signature celebration in front of him 😭pic.twitter.com/ABMbeb4T2S— Tinka 🔴 (@UtdCode) April 13, 2021
Впоследствии Неймар объяснил свой поступок в интервью Marca.
"Это было сделано не с целью провокации Киммиха. Я увидел Лео и захотел отпраздновать победу вместе с ним. Судьба захотела, чтобы мы сделали это перед Киммихом, который говорил, что его команда - лучшая, что они намерены пройти в полуфинал... Преимущество "Баварии" во владении мячом? Ты можешь флиртовать с девушкой всю ночь, но вдруг увидеть, что кто-то другой подходит и забирает ее за пять минут", - сказал экс-хавбек "Барселоны".
Напомним, что Киммих накануне игры с ПСЖ назвал "Баварию" сильнее, чем их соперник. 26-летний немец является самым дорогим футболистом чемпионов Германии. Transfermarkt его оценивает в 90 миллионов евро.
Однако Неймар дружелюбно и тепло обнимался с напарником Киммиха по центру поля во вчерашнем матче - Давидом Алабой.
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ПСЖ - "Бавария": итоги матча
- Лучшим игроком матча по версии WhoScored.com стал защитник "Баварии" Люка Эрнандес (оценка 8,1).
- "Бавария" не проигрывает в выездных поединках Лиги чемпионов уже 18 матчей подряд.
- Давид Алаба провел за "Баварию" свой 425-й матч. Таким образом, он повторил рекорд Франка Рибери по наибольшему количеству поединков в футболке "Рекордмейстеров" среди легионеров.
- Эрик Чупо-Мотинг забил за "Баварию" в ЛЧ два гола. Это на один больше, чем он забил за 10 матчей в составе своего бывшего клуба - ПСЖ.
- ПСЖ в 1/2 Лиги чемпионов сыграет с победителем пары "Манчестер Сити" - "Боруссия" (Дортмунд).
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