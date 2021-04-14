Действующий обладатель трофея сложил свои полномочия.

ПСЖ и "Бавария" провели ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов. Он прошел в Париже и завершился победой немецкого коллектива. Однако в следующую стадию прошли именно парижане.

Действующие обладатели трофея, мюнхенцы, должны были забивать минимум два мяча для прохода в следующую стадию. Команда Ханси Флика агрессивно начала встречу, прессингуя оппонента, однако парижане не смутились. Первая половина игры была открытой в обе стороны.

Килиан Мбаппе дважды опасно пробивал по воротам Мануэля Нойера, а также Неймар два раза ударил в каркас ворот: штангу и перекладину. "Рекордмейстери" ответили своими ударами Сане, Мюллера и Алабы. Но повезло забить в первом тайме нападающему мюнхенцев Эрику-Максиму Чупо-Мотингу, который вновь поразил ворота бывшего клуба. На этот раз метким выстрелом камерунец "размочил" сетку ворот Кейлора Наваса.

Во втором тайме коллективы снова обменивались опасными выпадами, но уже без забитых голов. Таким образом, поединок завершился минимальной победой "Баварии", однако за счет гола на выезде парижане прошли в 1/2 финала Лиги чемпионов.

ПСЖ - "Бавария" - 0:1 (первый матч - 3:2)

Гол: Чупо-Мотинг, 41

"Бавария": Нойер, Боатенг, Павар, Киммих, Сане, Чупо-Мотинг (Мартинес, 85), Дэвис (Мусиала, 70), Эрнандес, Мюллер, Алаба, Коман.

ПСЖ: Навас, Кимпембе, Паредес, Мбаппе, Неймар, Ди Мария (Эррера, 88), Данилу, Диалло (Баккер, 58), Дракслер (Кин, 71), Гуйе, Дагба.

ПСЖ - "Бавария": итоги матча

Лучшим игроком матча по версии WhoScored.com стал защитник "Баварии" Люка Эрнандес (оценка 8,1).

"Бавария" не проигрывает в выездных поединках Лиги чемпионов уже 18 матчей подряд.

ПСЖ в 1/2 Лиги чемпионов сыграет с победителем пары "Манчестер Сити" - "Боруссия" (Дортмунд).

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Автор: Будрин Артем