Неймар / фото REUTERS

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Об этом сообщает L'Équipe.

По информации источника, речь идет о форварде Неймаре, а также полузащитниках Анхеле Ди Марии и Леандро Паредесе.

Клуб также подтвердил три положительных теста в команде, но не раскрыл имена игроков.

Футболисты были отправлены на самоизоляцию. Все они после завершения сезона отправились в отпуск на Ибицу, где и могли подхватить вирус.

Следующий матч ПСЖ проведет 10 сентября против "Ланса" в рамках второго тура французской Лиги 1.

Неймар и ПСЖ: главная задача сезона не выполнена

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Перевод: Данил Слесь