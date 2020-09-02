Вероятно, игроки подхватили вирус во время отпуска.

Три футболиста французского "Пари Сен-Жермен" заразились коронавирусом.

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Об этом сообщает L'Équipe.

По информации источника, речь идет о форварде Неймаре, а также полузащитниках Анхеле Ди Марии и Леандро Паредесе.

Клуб также подтвердил три положительных теста в команде, но не раскрыл имена игроков.

Футболисты были отправлены на самоизоляцию. Все они после завершения сезона отправились в отпуск на Ибицу, где и могли подхватить вирус.

Следующий матч ПСЖ проведет 10 сентября против "Ланса" в рамках второго тура французской Лиги 1.

Неймар и ПСЖ: главная задача сезона не выполнена

Бразилец летом прошлого года был близок к возвращению в "Барселону", но переход не состоялся. На поле в составе парижан он вернулся в середине сентября.

Форвард в прошлом сезоне провел 27 матчей, в которых забил 19 голов во всех турнирах.

На внутренней арене "Пари Сен-Жермен" выиграл все турниры, а вот в Лиге чемпионов команда дошла до финала, в котором уступила "Баварии" (0:1).

Бразилец уже сделал заявление о своем будущем во французском клубе.

Неймар публиковал фото и видео во время своего отпуска на Ибице.

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Перевод: Данил Слесь