Ханси Флик сообщил о своем решении ради того, чтобы его подопечные не терялись в слухах.

Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик лично объявил, что покинет мюнхенский клуб летом 2021 года. Признание немец озвучил после победы со счетом 3:2 над "Вольфсбургом" в рамках Бундеслиги.

Слова наставника приводит Kicker.

"Я хотел бы разорвать контракт по окончании сезона. Это факт. Для меня было просто важно, чтобы команда узнала об этом от меня, потому что уже ходят разные слухи", - удивил 56-летний специалист футбольное сообщество.

Немецкие СМИ активно "сватают" Флика на пост рулевого сборной Германии, поскольку Йоахим Лёв сказал, что уходит в отставку после 15 лет во главе "Бундестим". Также эту информацию подтвердил легенда мирового футбола Лотар Маттеус.

Напомним, что 13 апреля "Бавария" сложила полномочия действующего обладателя трофея Лиги чемпионов, уступив ПСЖ.

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Ханси Флик: главные достижения

Флик возглавил команду по ходу прошлого сезона, заменив хорватского специалиста Нико Ковача.

Ему сразу удалось с "Баварией" в 2020 году сделать требл: в его послужном списке победы в таких турнирах как Лига чемпионов, чемпионат Германии, Кубок Германии, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Германии.

Флик уже работал в сборной Германии. В 2014 году он был первым ассистентом Лёва и помог команде стать чемпионами мира.

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Автор: Артем Будрин