Минай и Рух поделили очки / фото ФК Минай

В рамках 8-го тура Украинской Премьер-лиги "Минай" принимал "Рух".

Встреча новичков УПЛ завершилась без забитых голов - 0:0.

"Минай" после семи матчей набрал 6 очков и занимает 11-е место в таблице УПЛ. У "Руха" - 3 очка в восьми турах и 13-я позиция.

"Минай" - "Рух" - 0:0

"Минай": Попович, Маембэ (Маткобожик, 61), Лопыренок, Пиняшко (Кожанов, 61), Меличенко, Ткачук, Кныш (Павлиш, 90+2), Сакив, Нуриев, Снижко (Хахлев, 76), Шиндер (Ахмедзаде, 76)

"Рух": Бандура, Копина, Стаменкович, Парамонов (Дуць, 46), Глига,Климчук, Федорчук, Кухарук, Бойчук, Рунич (Притула, 78), Кухаревич

Предупреждения: Меличенко, Снижко, Лопыренок, Сакив

Украинская Премьер-лига: 8-й тур

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Автор: Антон Дударь