В рамках 8-го тура Украинской Премьер-лиги "Минай" принимал "Рух".
Встреча новичков УПЛ завершилась без забитых голов - 0:0.
"Минай" после семи матчей набрал 6 очков и занимает 11-е место в таблице УПЛ. У "Руха" - 3 очка в восьми турах и 13-я позиция.
"Минай" - "Рух" - 0:0
"Минай": Попович, Маембэ (Маткобожик, 61), Лопыренок, Пиняшко (Кожанов, 61), Меличенко, Ткачук, Кныш (Павлиш, 90+2), Сакив, Нуриев, Снижко (Хахлев, 76), Шиндер (Ахмедзаде, 76)
"Рух": Бандура, Копина, Стаменкович, Парамонов (Дуць, 46), Глига,Климчук, Федорчук, Кухарук, Бойчук, Рунич (Притула, 78), Кухаревич
Предупреждения: Меличенко, Снижко, Лопыренок, Сакив
Украинская Премьер-лига: 8-й тур
- 8-й тур чемпионата Украины проходит с 30 октября по 1 ноября: где смотреть матчи по ТВ.
- В стартовом матче тура "Шахтер" разгромил юниорский состав "Мариуполя", за который не могли играть сразу 13 арендованных у "горняков" футболистов.
- "Олимпик" на выезде обыграл "Колос" в матче с двумя пенальти.
- "Александрия" и "Десна" сыграли вничью в поединке с яркой концовкой.
- "Динамо" сохранило лидерство в таблице, одержав волевую победу над "Днепром-1".
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