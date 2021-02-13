Артем отыграл на поле почти час игры.

В Ужгороде на стадионе "Авангард" местный "Минай" в рамках 14-го тура чемпионата Украины принимал ПФК "Львов". Гости победили со счетом 2:1.

Артем Милевский вышел в старте и сыграл 59 минут. Результативными действиями не отметился. Его заменил 20-летний нигериец Угочукву.

Украинская Премьер-лига. 14-й тур.

"Минай" - "ПФК Львов" - 1:2

Голы: Шиндер, 47- Алваро, 13, 45

"Минай": Каниболоцкий, Малепе, Матич, Карась (Маембе, 85), Кныш, Снежко, Петрусенко (Хахлев, 46), Нуриев, Шпак (Шиндер, 46), Милевский (Огбонна, 59), Кожанов (Ахмедзаде, 85).

"ПФК Львов": Костик, Якимец, Михоуби, Махмутович, Ременяк (Грисьо, 84), Брикнер (Длинный, 57), Алваро (Семенов, 84), Шина, Сабино, Эрнест (Чирьяк, 61), Ренан.

Украинская Премьер-лига: положение команд

После 13 туров в чемпионате лидирует "Динамо", которое набрало 30 очков и на одно очко опережает "Шахтер". В тройку лидеров также входит "Десна" (23 очка). Теперь с ними сравнялась и "Заря", набрав тоже 23 очка, но имея еще игру в запасе.

В зоне вылета идет "Днепр-1", у которого в активе 8 очков. "Минай" всего на два очка имеет больше, чем "Днепр-1". В активе ПФК "Львов" 12 пунктов.

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Автор: Будрин Артем