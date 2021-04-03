Златан Ибрагимович и компания рискуют отстать от "Интера".

В матче 29-го тура чемпионата Италии встречались "Милан" и "Сампдория".

Поединок получился напряженным и команды победителя не выявили. На 57-й минуте один из лидеров "россонери" Тео Эрнандес допустил грубую ошибку и отдал "ассист" на соперника. Опытный Фабио Квальярелла "черпачком" перебросил голкипера миланцев ДжиДжи Доннарумму.

После этого "Сампдория" осталась в меньшинстве, поскольку красную карточку получил их форвард Адриен Силва. Генуэзцы начали играть на отбой и пытаться удержать победу. Однако на 87-й минуте Йенс Хауге сравнял счет и спас для "Милана" одно очко в этом матче.

"Милан" - "Сампдория" 1:1

Голы: Хауге, 87 - Квальярелла, 57

"Милан": Доннарумма, Салемакерс (Калулу, 46), Кьер, Томори, Эрнандес, Кэсси, Беннасер (Тонали, 60), Кастильехо (Хауге, 74), Чалханоглу, Крунич (Ребич, 60), Ибрагимович

"Сампдория": Аудеро, Берешински, Тонелли, О. Колли, Ауджелло (Йошида, 90), Кандрева (Лерис, 90), Торсби, А. Силва, Дамсгор (Верре, 90), Габбьядини (Аскильдсен, 72), Квальярелла (Бальде, 84)

Удаление: А. Силва, 59 (вторая желтая)

Серия А: положение команд

"Интер" все еще занимает первую строчку. У команды Антонио Конте после 27 туров 65 очков.

Далее в таблице идут "Милан" (29 матчей, 60 очков), "Ювентус" (27 матчей, 55 очков) и "Аталанта" (28 матчей, 55 очков).

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Автор: Будрин Артем