Компанию звезде составит коуч, который смог побороть рак.

Всемирно известный форвард Златан Ибрагимович готовится проявить вокальные способности на легендарной сцене итальянского города Сан-Ремо.

Об этом сообщает популярный блогер Альфредо Педулла на своем сайте.

39-летний нападающий "Милана" получил приглашение на традиционный ежегодный музыкальный фестиваль.

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Швед исполнит песню "Бродяга", которую еще в 1972 году пела итальянская группа Nomadi. Помогать Златану будет тренер "Болоньи" Синиша Михайлович. 52-летний серб недавно поборол онкологическое заболевание.

В 2006-2008 годах Синиша был ассистентом главного тренера "Интера", а Ибра в то время выступал за "нерадзурри". Между ними уже тогда завязались приятельские отношения.

Заметим, что 71-й фестиваль в Сан-Ремо пройдет со 2 по 6 марта.

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Автор: Будрин Артем