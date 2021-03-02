Всемирно известный форвард Златан Ибрагимович готовится проявить вокальные способности на легендарной сцене итальянского города Сан-Ремо.
Об этом сообщает популярный блогер Альфредо Педулла на своем сайте.
39-летний нападающий "Милана" получил приглашение на традиционный ежегодный музыкальный фестиваль.
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Швед исполнит песню "Бродяга", которую еще в 1972 году пела итальянская группа Nomadi. Помогать Златану будет тренер "Болоньи" Синиша Михайлович. 52-летний серб недавно поборол онкологическое заболевание.
В 2006-2008 годах Синиша был ассистентом главного тренера "Интера", а Ибра в то время выступал за "нерадзурри". Между ними уже тогда завязались приятельские отношения.
Заметим, что 71-й фестиваль в Сан-Ремо пройдет со 2 по 6 марта.
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