Участник легендарного финала и бомбардир Евро-2004: знаменитый чешский нападающий завершил карьеру
Один из лучших футболистов в истории чешского футбола Милан Барош объявил о завершении карьеры.
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Игрока цитирует пресс-служба Чешской футбольной ассоциации.
"Я хотел бы продолжить играть, но тело решило остановиться. Я давно страдаю от проблем со здоровьем. Организм больше не хочет работать в привычном режиме", - сказал 38-летний футболист.
Последним клубом форварда стал "Баник". Барош наиболее известен по выступлениям за английский "Ливерпуль". В составе мерсисайдцев он стал победителем Лиги чемпионов сезона-2004/05. Чех принимал участие в знаменитом финале турнира в Стамбуле, когда англичане уступали "Милану" Андрея Шевченко со счетом 0:3, но сравняли счет, а затем выиграли серию пенальти.
Также в составе сборной Чехии Барош стал обладателем бронзовой медали Евро-2004 и звания лучшего бомбардира турнира (5 голов). Всего за сборную он провел 93 поединка и забил 41 гол.
Ранее сообщалось о том, что известный немецкий футболист-бомбардир завершил карьеру.
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