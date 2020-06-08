Украинский футболист Шахтера поразил сеть очередным трюком с мячом (видео)

Михаил Мудрик вновь продемонстрировал фантастическую технику.

Футболист донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик вновь продемонстрировал свои фантастические навыки в обращении с мячом.

Читайте такжеБавария заинтересована в украинском футболисте Шахтера - СМИ

Видео с Мудриком опубликовал один из самых популярных аккаунтов о футболе в Instagram - 433.

Украинский футболист показал новый сложный трюк, сумев отдать точный пас в касание после дальней передачи, когда мяч едва коснулся земли.

"Не пытайтесь повторить это дома", - прокомментировал видео сам Мудрик.

У себя в Instagram он разместил еще один похожий ролик, но уже с приемом мяча правой ногой, предложив подписчикам выбрать лучшее видео.

Как сообщал УНИАН, ранее Мудрик принял передачу с пятиэтажного дома.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram