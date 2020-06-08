Украинский футболист Шахтера поразил сеть очередным трюком с мячом (видео)
20:48, 08 июня 2020Футбол
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Михаил Мудрик вновь продемонстрировал фантастическую технику.
Михаил Мудрик в этом сезоне играет за юношескую команду Шахтера / фото ФК Шахтер
Футболист донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик вновь продемонстрировал свои фантастические навыки в обращении с мячом.
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Видео с Мудриком опубликовал один из самых популярных аккаунтов о футболе в Instagram - 433.
Украинский футболист показал новый сложный трюк, сумев отдать точный пас в касание после дальней передачи, когда мяч едва коснулся земли.
"Не пытайтесь повторить это дома", - прокомментировал видео сам Мудрик.
У себя в Instagram он разместил еще один похожий ролик, но уже с приемом мяча правой ногой, предложив подписчикам выбрать лучшее видео.
Как сообщал УНИАН, ранее Мудрик принял передачу с пятиэтажного дома.
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