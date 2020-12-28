Марьян Швед отметился эффектным голом за "Мехелен".

Украинский полузащитник Марьян Швед забил дебютный гол за бельгийский "Мехелен".

Швед отличился в матче 19-го тура чемпионата Бельгии против "Мускрона".

Украинец вышел на поле на 61-й минуте, а на 83-й вывел свою команду вперед. Швед принял мяч в штрафной, красиво обыграл соперника и точно пробил.

Мяч украинца оказался победным, "Мехелен" выиграл со счетом 2:1.

На счету Шведа в этом сезоне 1 гол в пяти матчах за "Мехелен".

Celtic outcast Marian Shved sends a reminder with this 🍑 of a goal pic.twitter.com/oKSK2HVGNG — Daily Record Sport (@Record_Sport) December 28, 2020 SHVED RAKET met zijn eerste 😍

En dat dansje van Issa erbij 😂



Lekker om de week mee te beginnen.#nomatterwhatpic.twitter.com/wEX4t0fvCh — KV Mechelen (@kvmechelen) December 28, 2020

Напомним, ранее тренер "Мехелена" публично раскритиковал Шведа, заявив, что он "ставит себя выше команды".

Марьян Швед: неудачная карьера за границей

Швед, который является воспитанником "Карпат", в 2015 году 18-летнем возрасте подписал пятилетний контракт с испанской "Севильей". Украинец играл только за дублирующий состав "Севильи", в своем втором сезоне пропустил восемь месяцев из-за травмы, а в 2017 году вернулся в "Карпаты".

Проведя успешный сезон 2018-2019 (15 голов и 3 ассиста в 26 матчах за "Карпаты"), Швед перешел в "Селтик". Однако за шотландский клуб он провел лишь 3 матча, забив 1 гол. При этом у Шведа возникли проблемы в клубе из-за незнания английского языка.

В августе Швед перешел из "Селтика" в годичную аренду в "Мехелен" с правом выкупа.

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Автор: Антон Дударь