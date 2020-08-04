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Шахтер подписал новый контракт с бразильским легионером

11:41, 04 августа 2020
Футбол
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Маркос Антонио провел за Шахтер 37 матчей с прошлого года / фото twitter.com/FCShakhtar

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Об этом сообщил официальный сайт "горняков".

Прошлое соглашение 20-летнего бразильца истекало летом 2023 года. Стороны приняли решение заключить новый контракт на пять лет.

Маркос Антонио перешел в состав чемпиона Украины из португальского "Эшторил-Прая" в январе прошлого года.

Всего за "Шахтер" бразилец провел уже 37 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. По итогам сезона вместе с командой он стал чемпионом Украины.

Также Маркос Антонио является игроком молодежной сборной Бразилии U-20.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Шахтер" продлил контракт с защитником сборной Украины.

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