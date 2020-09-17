Манор Соломон интересен целому ряду европейских клубов.

Итальянская "Рома" всерьез нацелилась на полузащитника донецкого "Шахтера" Манора Соломона.

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Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, римляне, которых тренирует бывший наставник "горняков" Паулу Фонсека, готовы предложить за израильского футболиста 12 миллионов евро.

"Шахтер" не готов отпустить Соломона за эту сумму и рассчитывает получить 25 миллионов.

Кроме того, за 21-летним хавбеком также следят итальянская "Аталанта" и английский "Манчестер Сити", но оба клуба пока заняли выжидательную позицию.

Манор Соломон в "Шахтере": главное

Соломон перешел в "Шахтер" из "Маккаби" Петах-Тиква в прошлом году.

Израильтянин в прошлом сезоне провел за "горняков" 27 матчей, забил шесть голов и отдал пять ассистов во всех турнирах.

Контракт Соломона с дончанами рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в семь миллионов евро.

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Перевод: Данил Слесь