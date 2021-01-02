"МЮ" в 17-м туре чемпионата Англии обыграл "Астон Виллу".

"Манчестер Юнайтед" в рамках 17-го тура АПЛ обыграл "Астон Виллу" со счетом 2:1.

Победу "МЮ" принес точный удар Бруну Фернандеша с пенальти.

Эта победа позволила манкунианцам догнать "Ливерпуль" в турнирной таблице АПЛ. У обеих команд по 33 очка в 16 матчах, но мерсисайдцы на первом месте за счет лучшей разницы мячей.

Отметим, что в рамках чемпионата Англии "МЮ" в предыдущий раз проигрывал еще 1 ноября. После этого манкунианцы одержали восемь побед в десяти матчах АПЛ при двух ничьих.

"Манчестер Юнайтед" - "Астон Вилла" - 2:1

Голы: Марсьяль, 40, Фернандеш, 62 (с пенальти) - Траоре, 58

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака, Магуайр, Байи, Шоу, Фред (Туанзебе, 90+4), Погба, Мактоминай (Матич, 64), Фернандеш (Джеймс, 86), Рашфорд, Марсьяль

"Астон Вилла": Мартинес, Кэш, Нгойо, Мингс, Таргетт, Макгинн, Дуглас Луис, Траоре (Рэмси, 79), Грилиш, Эль-Гази (Дэвис, 84), Уоткинс

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Автор: Антон Дударь