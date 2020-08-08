Лига чемпионов: Манчестер Сити повторно обыграл Реал и вышел в четвертьфинал (фото)

"Ман Сити" и "Реал" провели ответный матч через пять месяцев после первого.

"Манчестер Сити" вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов 2019-2020. На "Этихад Стэдиум" состоялся ответный матч 1/8 финала, в котором "горожане" принимали "Реал".

Встреча завершилась победой "Сити" со счетом 2:1.

Счет в матче был открыт уже на 9-й минуте. Габриэл Жезус обокрал Рафаэля Варана в штрафной "Реала", отдал на Рахима Стерлинга, который нанес точный удар в касание.

"Реалу" удалось отыграться на 28-й минуте - Карим Бензема забил головой после подачи Родриго.

Во втором тайме "Ман Сити" снова забил после ошибки Варана. Французский защитник неудачно отпасовал на Тибо Куртуа, Габриэл Жезус оказался на мяче первым и переиграл голкипера.

Украинец Александр Зинченко весь матч провел в запасе.

Первый матч команды провели еще 26 февраля. Тогда "горожане" также победили со счетом 2:1.

"Манчестер Сити" - "Реал" - 2:1 (первый матч - 2:1)

Голы: Стерлинг, 9, Габриэл Жезус, 68 - Бензема, 28

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Фернандиньо, Лапорт, Канселу, Родриго (Отаменди, 89), Гюндоган, де Брейне, Фоден (Бернарду Силва, 67), Стерлинг (Давид Сильва, 81), Жезус

"Реал": Куртуа, Карвахаль (Лукас Васкес, 83), Милитао, Варан, Ф. Менди, Каземиро, Кроос, Модрич (Вальверде, 83), Родриго (Асенсио, 61), Бензема, Азар (Йович, 83)

В четвертьфинале "Манчестер Сити" сыграет с "Лионом".

УНИАН ранее опубликовал календарь всех матчей плей-офф Лиги чемпионов.

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