Лига чемпионов: Манчестер Сити повторно обыграл Реал и вышел в четвертьфинал (фото)
"Манчестер Сити" вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов 2019-2020. На "Этихад Стэдиум" состоялся ответный матч 1/8 финала, в котором "горожане" принимали "Реал".
Встреча завершилась победой "Сити" со счетом 2:1.
Счет в матче был открыт уже на 9-й минуте. Габриэл Жезус обокрал Рафаэля Варана в штрафной "Реала", отдал на Рахима Стерлинга, который нанес точный удар в касание.
"Реалу" удалось отыграться на 28-й минуте - Карим Бензема забил головой после подачи Родриго.
Во втором тайме "Ман Сити" снова забил после ошибки Варана. Французский защитник неудачно отпасовал на Тибо Куртуа, Габриэл Жезус оказался на мяче первым и переиграл голкипера.
Украинец Александр Зинченко весь матч провел в запасе.
Первый матч команды провели еще 26 февраля. Тогда "горожане" также победили со счетом 2:1.
"Манчестер Сити" - "Реал" - 2:1 (первый матч - 2:1)
Голы: Стерлинг, 9, Габриэл Жезус, 68 - Бензема, 28
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Фернандиньо, Лапорт, Канселу, Родриго (Отаменди, 89), Гюндоган, де Брейне, Фоден (Бернарду Силва, 67), Стерлинг (Давид Сильва, 81), Жезус
"Реал": Куртуа, Карвахаль (Лукас Васкес, 83), Милитао, Варан, Ф. Менди, Каземиро, Кроос, Модрич (Вальверде, 83), Родриго (Асенсио, 61), Бензема, Азар (Йович, 83)
В четвертьфинале "Манчестер Сити" сыграет с "Лионом".
УНИАН ранее опубликовал календарь всех матчей плей-офф Лиги чемпионов.
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