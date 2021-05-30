Главный тренер "Манчестер Сити" назвал причины поражения.

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал поражение своей команды в финале Лиги чемпионов против "Челси".

Слова Гвардиолы приводит официальный сайт "Сити".

"Я сделал все возможное в плане выбора состава. Попытался выбрать лучший вариант, чтобы выиграть. У нас были трудности с тем, чтобы взломать линии соперника в первом тайме. Вторая половина была намного лучше. Против оборонительной структуры "Челси" было непросто. У нас были трудности с длинными забросами и подборами. В такой момент нужно вдохновение", - сказал Гвардиола.

Испанский специалист выразил мнение, что его команда сыграла хорошо:

"Это напряженная игра. Впервые попав в финал Лиги чемпионов, мы хорошо сыграли. Мы проявили смелость, особенно во втором тайме. Соперник выложился на полную. Хочу поздравить их с исключительным сезоном и игрой, показанной в финале".

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"Во втором тайме мы заслужили забить один гол, но не смогли этого сделать", - добавил Гвардиола.

Также он подчеркнул, что это был "исключительный сезон" для "Манчестер Сити".

Отметим, что Гвардиола не может выиграть Лигу чемпионов с 2011 года.

Манчестер Сити - Челси: итоги финала

В финале ЛЧ 2020-2021 "Челси" обыграл "Манчестер Сити" со счетом 1:0.

"Челси" во второй раз в истории выиграл Лигу чемпионов. Для "синих" это был третий финал. Тренер "Челси" Томас Тухель во второй раз подряд играл в финале и выиграл свой первый трофей.

Во второй раз "Челси" выиграл ЛЧ после смены тренера по ходу сезона.

"Манчестер Сити" играл в финале Лиги чемпионов впервые в истории.

В третий раз подряд Лигу чемпионов выиграла команда под руководством немецкого тренера (Тухель победил после Юргена Клоппа и Ханса-Дитера Флика)

Александр Зинченко стал третьим украинцем, сыгравшим в финале Лиги чемпионов, после Андрея Шевченко и Анатолия Тимощука.

Кай Хаверц забил свой первый гол в Лиге чемпионов в карьере.

Хаверц признан лучшим игроком финала по версии WhoScored (оценка - 8,3). У "Сити" самую высокую оценку получил Зинченко (7,0). УЕФА назвал лучшим игроком финала Н'Голо Канте.

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Автор: Антон Дударь